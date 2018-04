Playoffs, Nuovo Basket esce tra gli applausi

Il Nuovo Basket Aquilano esce dai platoffs di serie C tra gli applausi del PalaAngeli, dopo una gara tutto cuore.

A testa alta, tra gli applausi dei tanti appassionati sugli spalti del PalaAngeli, i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano escono dai playoffs per la Serie B al termine di una gara intensissima e dura, risolta solo nell’ultimo periodo dall’Airino Termoli, dimostratasi più esperto nel gestire gli attimi concitati negli ultimi dieci minuti e meritevole del passaggio in semifinale. Una partita che i giovani del Nuovo Basket Aquilano di coach Stama hanno condotto praticamente per 30 minuti, arrivando anche sul + 15 nel secondo periodo e che i molisani (non a caso finalisti delle ultime tre edizioni del torneo) hanno portato a casa sfruttando l’esperienza di numerosi giocatori con importanti trascorsi in categorie superiori che ha permesso loro prima di recuperare un po’ alla volta il divario e poi di allungare nell’ultimo periodo.

Il Campionato del Nuovo Basket Aquilano.

Un Campionato di Serie C (massima espressione per una squadra della provincia) che ha rappresentato un ulteriore momento di crescita per il team di Roberto e Paolo Nardecchia, che ha raggiunto per il terzo anno i playoffs in questo difficile ed impegnativo torneo che l’anno prossimo diventerà ancora più competitivo e bisognoso di investimenti maggiori per l’annunciata unione delle Marche all’Abruzzo e Molise. Una crescita esponenziale anche per un gruppo di atleti giovanissimo e quasi interamente formato da elementi provenienti dall’inesauribile vivaio giovanile e della Scuola Minibasket L’Aquila, un vivaio giovanile che sta facendo vivere alla pallacanestro cittadina livelli mai raggiunti: dopo la Finale Nazionale Under 14 della passata stagione (la prima in assoluto in qualunque categoria per una formazione della provincia), quest’anno le 9 formazioni in campo hanno ancor di più alzato l’asticella dei risultati e, a campionati ancora in corso, hanno già conquistato il Titolo Assoluto Under 15 (con l’accesso alle fasi spareggio nazionali riservate solo alla vincente dell’Abruzzo); la finalissima Under 16 che vedrà Gara 1 Martedi 24 al PalaAngeli contro l’Amatori Pescara (che già garantisce il passaggio alle fasi nazionali con due posti per la regione); la semifinale Under 20 e i playoffs Under 14 con un ruolo da favoriti per l’accesso diretto alle Finali Nazionali di Cagliari!

Nei prossimi due mesi, inoltre, in campo tante rappresentative (tra cui spiccano gli Under 17 in campo con il nome Italia alla 70^ edizione dei Giochi Internazionali Giovanili a Genk in Belgio), in tornei e manifestazioni nazionali ed Internazionali di basket e minibasket con quest’ultimo settore impegnato a fine mese con gli Under 11 Aquilotti a Roma nel Memorial Grottanelli Stella Azzurra e con gli Under 12 Esordienti a maggio a Venezia ed a giugno a Lisbona nel Torneo Internazionale Benfica.