Borghi autentici, festa nazionale in Abruzzo

Dal 5 all’8 luglio a Barrea e Villetta Barrea la festa nazionale di Borghi autentici.

Si svolgerà nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, a Barrea e Villetta Barrea, la festa nazionale di Borghi autentici. Previsti spettacoli, visite turistiche e momenti scintifici su enogastronomia e prodotti aliementari.

Borghi autentici, la festa nazionale.

Dal 5 all’8 luglio, a Barrea e Villetta Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si svolgerà la festa nazionale di Borghi autentici, con il sostegno della Regione Abruzzo. Al primo incontro organizzativo, voluto dal presidente della Commissione Turismo, Lorenzo Berardinetti, hanno partecipato il presidente nazionale di Borghi autentici, Ivan Stomeo, Francesco Di Filippo, direttore del dipartimento cultura e turismo Regione Abruzzo, Carolina De Vitis, vicepresidente vicario BAI, Enzo Di Natale, coordinatore Borghi autentici Abruzzo, Antonio Cardelli, vicesegretario nazionale Bai, Antonio Iannucci, vicesindaco del Comune di Barrea, Giusy Colantoni, sindaco del comune di Villetta Barrea, Antonio Carrara, presidente del Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, Antonio Di Santo, presidente della Comunità del Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, Marcello Squicciarini, direttore della PMC Abruzzo Innovazione Turismo e Claudio Ucci in rappresentanza delle DMC abruzzesi.

L’iniziativa racconterà sapori e musiche dei territori appartenenti ai quaranta comuni della regione. Sono previsti spettacoli, visite turistiche ai borghi e momenti scientifici sull’enogastronomia e sui prodotti alimentari della tradizione locale. La manifestazione rientra all’interno del progetto speciale “Comunità del cibo buono e autentico” promosso da Borghi autentici d’Italia rivolto ai territori e alle comunità che partecipano all’associazione. Il progetto sposa gli intenti del MiBact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turimo) e dal Mipaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) che hanno voluto celebrare il 2018 come anno nazionale del cibo italiano.

L’obiettivo dell’iniziativa: riscoprire i borghi italiani.

«Borghi autentici d’Italia – spiega Lorenzo Berardinetti – è un’associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di crescita sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. L’obiettivo è quello di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare. La Festa Nazionale che stiamo organizzando, alla quale parteciperanno i comuni di tutta Italia, ha lo scopo di focalizzare il tema del cibo e del saper fare quale risorsa e strumento cruciale per rinforzare lo sviluppo locale sostenibile. Tema in linea con l’attuale direzione strategica del turismo regionale. L’associazione Borghi autentici è una realtà in continua crescita, alla quale hanno aderito numerosi comuni, che insieme formano una rete di territori con singole identità, ma con lo scopo condiviso di valorizzare i propri borghi come luoghi da vivere e preservare, promuovendone uno sviluppo sostenibile».