Rugby, giornata dolce-amara per le aquilane

La Gran Sasso Rugby cede al Cus Torino con il punteggio di 44 a 21, le Belve Neroverdi travolgono Torre del Greco in casa.

Finisce 44 a 21 a favore dei padroni di casa dell’Itinera Cus Torino, la prima trasferta in terra piemontese della Gran Sasso anticipata alle 12.30. Coach Lorenzetti, a causa di diverse indisponibilità, deve reinventare la linea dei trequarti con capitan Giampietri schierato all’apertura, ma il primo tempo è un assolo della squadra torinese che va a segno cinque volte trascinata da Ursache (tre mete per lui), contro una sola marcatura per gli ospiti realizzata da Alfonsetti che finalizza il lavoro degli avanti. In avvio di ripresa Gran Sasso subito a segno con Lofrese, oggi schierato a centro insieme a Capone a cui replica Santavenere dopo una meta dei padroni di casa. Nonostante i grigiorossi lottino fino in fondo per portare a casa almeno il punto di bonus offensivo, è Polla a muovere per ultimo il tabellino al 76′ per il 44 a 21 finale.

Seppur con l’amaro in bocca per l’ennesima sconfitta, oggi in casa dei primi del girone, il direttore generale Anibaldi ha parole di incoraggiamento per i suoi: “I ragazzi hanno lottato fino alla fine e siamo scesi in campo anche oggi con diversi giovani in lista, l’ambiente comunque è sereno, questo conta guardando alle prossime due partite, ma soprattutto alla prossima stagione”, in settimana infatti i vertici della Gran Sasso Rugby, Polisportiva L’Aquila Rugby, Vecchie Fiamme e L’Aquila Neroverde hanno incontrato tutti i giocatori delle seniores e delle giovanili per condividere le azioni che si stanno portando avanti per la costituzione di un nuovo soggetto sportivo unitario.

Centro sportivo “Angelo Albonico” Grugliasco (Torino) – Serie A , VIII giornata II Fase

Itinera Cus Torino v Gran Sasso Rugby 44-21 (32-7)

Marcatori: p.t. 3′ cp Grillotti (3-0), 10′ m. Ursache (8-0), 13′ m. Ursache tr. Grillotti (15-0), 18′ m. Novello (20-0), 22′ m. Alfonsetti tr. Du Toit (20-7), 27′ m. Dezzani (25-7), 40′ m. Ursache tr. Grillotti (32-7); s.t. 8′ Lofrese tr. Du Toit (32-14), 16′ meta tecnica (39-14), 20′ m. Santavenere tr. Du Toit (39-21), 36′ m. Polla (44-21)

Itinera Cus Torino: Dezzani, Cisi, Cao, Reeves, Lozzi (73′ Alessandrini), Grillotti, Campagna (51′ Mantelli), Ursache (64′ Bianco), Merlino, Spinelli, Fatica, Perrone (49′ Polla), Nicita (41′ Modonutto), Nevio Racca (68′ Martina), Novello (49′ Mattia Racca) All.: D’Angelo

Gran Sasso: Du Toit, Chiarizia, Capone, Lofrese, Alfonsetti (23′ Pompeo), Giampietri, Valdrappa, Riccardo Di Febo (66′ Feneziani) Santavenere, Suarez (41′ Cortesi), Di Cesare (45′ Mandolini), Fiore, Milani (51′ Ippoliti), Iezzi (70′ Cecchetti), Alessio Di Febo (73′ Frassanito) All.: Lorenzetti

Arb. Merli (Jesi)

AA1 Smiraldi (Torino); AA2 Boni (Torino)

Cartellini: giallo 39′ Santavenere (Gran Sasso), 56′ Riccardo Di Febo (Gran Sasso), 59′ Mattia Racca (Itinera Cus Torino)

Calciatori: Grillotti (Itinera Cus Torino) 3/6, Reeves (Itinera Cus Torino) 0/1; Du Toit (Gran Sasso) 3/3

Note: giornata mite, cielo coperto, campo in buone condizioni, spettatori 200

Punti conquistati in classifica: Itinera Cus Torino 5; Gran Sasso 0

Man of the match: George Reeves (Itinera Cus Torino)

Dopo la giornata evento di sabato, che oltre al Guinness PRO14 ha visto al Fattori dell’Aquila i neroverdi sconfitti dal Cus Genova, nel weekend si sono disputate diverse altre gare che hanno visto le compagini abruzzesi in campo, tra campionati seniores e giovanili.

Sabato le Zebre Rugby hanno battuto i Drahons gallesi per 34-32 (10-26) in una partita del 20/o turno del Guinness Pro14, giocata allo stadio Fattori di L’Aquila davanti a 5.862 spettatori. Questi i marcatori: 6′ m Violi tr Canna (7-0); 13′ m Rosser (7-5); 18′ cp Canna (10-5); 19′ m Rosser (10-10); 34′ m Rosser tr Robson (10-19); 40′ m Davies C. tr Robson (10-26); s.t. 4′ m Castello tr Canna (17-26); 11′ m D’Apice (22-29); 16′ m Meyer (27-29); 28′ s.t. cp Robson (27-32), 31′ s.t. m Canna tr Canna (34-32).

In Serie A le Belve Neroverdi hanno travolto Torre del Greco in casa.

In Serie B vince il Paganica, perde l’Avezzano, mentre in Serie C la Polisportiva Abruzzo cede al Faenza di misura. Il derby di C (poule salvezza) tra Polisportiva L’Aquila e Pescara va agli ospiti pescaresi.

I risultati delle abruzzesi in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A – Poule Promozione 1, VIII giornata – 14 aprile, ore 14:30

L’Aquila Rugby Club – Cus Genova 26-47

Campionato nazionale di Serie A – Poule Salvezza 3, VIII giornata – 15 aprile, ore 12:30

Cus Torino – Gran Sasso Rugby 44-21

Campionato nazionale di Serie A femminile – girone 2, XV giornata – 15 aprile, ore 15:30

Belve Neroverdi – Torre Del Greco 55-5

Campionato nazionale di Serie B – girone 4 / XVII giornata – 8 aprile, ore 15:30

Polisportiva Paganica – Napoli Afragola 27-21

Arechi Rugby – Avezzano Rugby 38-3

Campionato nazionale di Serie C – Poule promozione, gir. 5 – VII giornata – 15 aprile, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – Faenza Rugby 35-38

Campionato nazionale di Serie C – Poule passaggio, gir. 6 – VI giornata – 15 aprile, ore 15:30

Polisportiva L’Aquila – Pescara Rugby 14-22

Campionato regionale di Serie C / recupero IV giornata, 15 aprile – ore 15:30

Rugby Urbino – Falconara Dinamis 7-14

Cus Ancona – Vecchie Fiamme 21-15

Fermo Rugby – R. Sulmona 1967 5-17

Hanno riposato: Amatori Teramo e Rugby Tortoreto

Campionato élite U18 / XX giornata – 15 aprile, ore 12

Napoli Afragola – Polisportiva L’Aquila 14-33

Avezzano Rugby – Ottopagine Benevento 27-29

Camp. interregionale U18 Marche-Abruzzo – Fase II, gir. 1 / VI giornata – 15 aprile, ore 12:30

Amatori Ascoli – Gran Sasso Rugby 20-0 a tavolino

Camp. interregionale U18 Marche-Abruzzo – Fase II, gir. 2 / VI giornata – 15 aprile, ore 12:30

Rugby Ancona – Adriatica Rugby Club non disputata

Campionato élite U16 / XVIII giornata – 15 aprile, ore 11

Borbonici Rugby – Polisportiva L’Aquila 0-41

Camp. interregionale U16 Marche-Abruzzo – fase 2, gir. A / IV giornata – 15 aprile, ore 11

Adriatica Rugby Club – Pesaro Rugby 26-31

Falconara Dinamis – Sambuceto Rugby 12-26

Camp. interregionale U16 Marche-Abruzzo – fase 2, gir. C / IV giornata – 15 aprile, ore 11

Rugby Tortoreto – Polisportiva Abruzzo 26-17

Raggruppamento regionale U12 – Fase 2, IV giornata / Sulmona, ore 16

Girone 1: R. Sulmona 1967, Rugby Tortoreto, Amatori Teramo, Rugby Tetras

Girone 2: Rugby Sambuceto, Pescara Rugby, Avezzano Rugby, Polisportiva L’Aquila