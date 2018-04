Presi i rapinatori del centro scommesse

Colpo con ascia e coltelli, la polizia arresta 3 rapinatori aquilani.

All’alba di questa mattina la Squadra Mobile sezione antirapina ha arrestato 3 rapinatori aquilani, in esecuzione di provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di L’Aquila, dott. Mario Cervellino, su richiesta del Sostituto Procuratore dott. Guido Cocco. Le indagini sono state avviate in seguito ad una rapina, commessa da due persone armate di ascia e coltelli nel mese di marzo, presso una sala scommesse situata vicino al Tecnopolo d’Abruzzo, in zona boschetto di Pile.

Rapinatori arrestati, le indagini.

I particolari delle indagini che hanno condotto agli arresti di questa mattina saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa. Nelle ore successive alla rapina, non erano state ritrovate auto bruciate o abbandonate, che avrebbero potuto far sospettare di un colpo a staffetta da parte di persone di fuori. All’attenzione della polizia, inoltre, i filmati della videosorveglianza. In tarda mattinata tutti i dettagli.