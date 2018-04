Settimana che si apre all’insegna dell’instabilità pomeridiana anche in Abruzzo.

La nostra penisola risulta ancora interessata da quel che resta di una blanda circolazione depressionaria proveniente dall’entroterra algerino e tunisino che, nella giornata di ieri, ha favorito annuvolamenti diffusi e deboli precipitazioni a carattere sparso anche sulla nostra regione, precipitazioni miste e sabbia africana presente in sospensione in quota. In queste ultime ore il tempo è migliorato, tuttavia continua ad essere presente sabbia in sospensione su gran parte delle nostre regioni e, nel corso del pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili a ridosso dei rilievi, sulle zone interne e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico ma difficilmente i fenomeni raggiungeranno le aree costiere. In serata e in nottata è prevista una temporanea attenuazione della nuvolosità anche se, nelle prime ore della giornata di martedì saranno possibili nuovi addensamenti, anche sul versante orientale della nostra regione, localmente associati a precipitazioni, in intensificazione durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne, pedemontane e montuose, in estensione verso il settore occidentale della nostra regione ma in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di mercoledì, impulsi di aria fresca provenienti dai vicini Balcani favoriranno addensamenti ed episodi di instabilità soprattutto sulle zone montuose e sul settore occidentale, specie durante le ore centrali della giornata.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di annuvolamenti sparsi al mattino, misti a sabbia/polvere di origine africana presente in sospensione in quota. Nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibilità di precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico e, localmente, sulle zone collinari ma difficilmente i fenomeni raggiungeranno le aree costiere. Attenuazione della nuvolosità in serata, tuttavia nelle prime ore della mattinata di martedì saranno possibili addensamenti consistenti sul settore orientale e costiero, localmente associati a precipitazioni, in estensione verso le zone alto collinari e montuose e sul settore occidentale, specie nel pomeriggio, mentre ampie schiarite si affacceranno sul settore orientale e costiero.

Temperature: Generalmente stazionarie ma al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera, meridionali altrove, specie sulle zone montuose.

Mare: Poco mosso o localmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)