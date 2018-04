Torneo Poetry Slam, Due aquilane in finalissima

Giunto alla finalissima il Torneo Centro Italia Poetry Slam per 6 poeti che si sfideranno venerdì sera al “Senza Fissa Dimora” a Pescara.

Venerdì 13 aprile 2018 alle 21:45 si terrà infatti a Pescara la Superfinale del Torneo Centro Italia di Poetry Slam dopo ben tre round eliminatori (3,16 e 30 Marzo).

A ideare la formula del torneo è stato Dimitri Ruggeri, che ha già introdotto il format del Poetry Slam per la prima volta in Abruzzo e Molise.

Con l’occasione condurrà la serata come Maestro di Cerimonia con il supporto del Pj Massimiliano Elia curatore tra l’altro della logistica presso il locale Senza Fissa Dimora (Piazza della Marina 2/9) che ha ospitato tutte le serate.

In totale i candidati interessati a partecipare al torneo hanno superato le trenta unità con una provenienza regionale molto variegata (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana) a testimoniare come questo format di poesia stia prendendo piede in tutta Italia.

I poeti e slammer, qualificati nel corso delle precedenti eliminatorie, che si sfideranno sono Franco Cucco (Marche), Jacopo Lubich (Lazio), Salvatore Mattei (Abruzzo), Alessandra Prospero (Abruzzo), Paride Ramazzina (Lombardia) e Paola Tibaldo (Abruzzo).

Una curiosità: le due concorrenti femminili della finale, Alessandra Prospero e Paola Tibaldo, provengono entrambe dall’Aquila.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Collettivo Poetry Slam Abruzzo Centro Italia.

I primi tre verranno inseriti nell’Albo d’oro di PSA Centro Italia.