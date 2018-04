Campo Imperatore, si scia a 80 euro fino a maggio

Fino a fine stagione sarà possibile sciare sulle nevi di Campo Imperatore con un abbonamento del costo di 80 euro. Lo rendono noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, e il commissario del Centro turistico del Gran Sasso, Domenico de Nardis.

Con l’abbonamento in questione si potranno utilizzare la funivia e gli impianti di risalita tutti i giorni (sabato, domenica e festivi compresi) fino alla chiusura delle strutture. “Vista la tanta neve che c’è sul Gran Sasso – ha dichiarato l’assessore Mannetti – ci auguriamo che si possa sciare fino alla metà di maggio”.

“Come si ricorderà, nel periodo di Pasqua avevamo lanciato una prima offerta e avevamo anticipato che stavamo studiando, con il Centro turistico, ulteriori promozioni – ha proseguito Mannetti –. Abbiamo trovato questa soluzione, che consentirà di poter sciare tutti i giorni fino a fine stagione a 80 euro. Forse si tratta di gocce nel mare, ma era giusto adoperarsi per recuperare il tempo perduto e soprattutto proporre agli amanti della montagna e dello sci – davvero tantissimi in questi giorni – un’offerta competitiva, anche per rendere appetibile la nostra stazione turistica in vista della prossima stagione invernale”.

L’abbonamento può essere acquistato anche all’Info Point di piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.