Macchi a L’Aquila, social media istuzioni per l’uso

“Facebook non è solo un formidabile passatempo, ma anche infinita opportunità di business”. Parola di Umberto Macchi,

“Vita da social: trucchi e segreti del successo” – si intitola così l’incontro che si terrà nell’aula magna dell’istituto Cotugno alle ore 14:30.

Cosa pubblicare su Facebook? Come fare di se stessi un Brand? Come sponsorizzare i contenuti? A L’Aquila un evento che vi parlerà dei social a 360 gradi fino alle verità che nessuno racconta.

Umberto Macchi, Social & Digital Coach, Formatore e Autore di grande rilievo nel contesto dei Social sarà ospite de IlCapoluogo e speaker del workshop.

Di Umberto Macchi ne avevamo già parlato sul nostro giornale lo scorso novembre dopo aver preso parte a uno dei suoi corsi, ormai conosciuti in tutta Italia. Allora la redazione ha deciso di portare Umberto Macchi a L’Aquila.

“Nessuno ci insegna a convertire” spiega Umberto Macchi. Dopo essere stato 29 anni promotore finanziario e formatore della rete commerciale di oltre 5000 persone, si è specializzato ed appassionato nel digital e nel social diventando formatore e consulente.

“La più grande crisi economica della storia è terminata e siamo in procinto di vivere la ripresa, che a L’Aquila acquisisce un valore particolare”.

Presto tutto il commercio si svolgerà sui social network. Partiamo da qualche numero: Facebook ha raggiunto i due miliardi di iscritti in tutto il mondo, in Italia sono 30 milioni di iscritti, su 60 milioni di abitanti, di cui 17 attivi.

Un mondo, insomma, che ci “obbliga” a cavalcare l’onda per non restare indietro.

“Dobbiamo prepararci a cavalcare l’onda della ripresa. L’alternativa è essere travolti dallo tsunami. I social sono degli strumenti straordinari per farci trovare pronti. Facebook, in particolare, è un importante punto di incontro, di persone e di aziende. Presto diventerà un luogo dove comprare e fare business, con i facecoin. Stiamo assistendo alla graduale affermazione del marketplace di Facebook tra i privati, e presto, con la potenza dei cookie, attraverso cui Facebook conosce e apprende quello che ci piace, potrà metterci in contatto con quello che cerchiamo e vogliamo comprare”.

Facebook darà una grande mano a superare la crisi di questi anni, che ricorda tanto quella del 1929: “La ripresa economica è in corso e le nuove tecnologie saranno le protagoniste. Analizziamo i 20 uomini più ricchi al mondo, fino a pochi anni fa erano imprenditori, oggi sono Start up innovative.”

“I social sono una realtà per i nostri ragazzi, ma sono strumenti che vanno utilizzati al meglio, affinché non si trasformino in una insidia. L’essere umano – ha concluso Umberto Macchi – vive di relazioni e i Social amplificano le relazioni umane”.

“La conversione questa sconosciuta”, il libro di Umberto Macchi – Nell’era digitale, vendere assume il significato di convertire le relazioni che si intrecciano online, in un business che vada a vantaggio di tutti gli attori in gioco. Formatore e speaker in numerosi seminari e corsi in tutta Italia, attraverso esempi concreti, la sua esperienza pluriennale e le testimonianze di alcuni colleghi esperti del settore, Umberto Macchi, accompagna il lettore alla scoperta della conversione, materia di cui nessuno parla, erroneamente caricata di un significato religioso e che pochi sanno come attuare.“