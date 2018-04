Perturbazione in transito favorirà episodi di instabilità anche in Abruzzo.

Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito rovesci e manifestazioni temporalesche anche sulla nostra regione, il tempo sulla nostra penisola è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature massime in graduale aumento. Tempo stabile che, alla base dei dati attuali, continuerà a manifestarsi almeno fino al pomeriggio-sera di domenica anche sulla nostra regione dove, tuttavia, non si escludono occasionali annuvolamenti, più probabili a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. La tendenza successiva evidenzia un probabile nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà a partire dalla tarda serata di domenica e, soprattutto, nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di perturbazioni atlantiche in arrivo dal Mediterraneo occidentale, associate alla risalita di masse d’aria più calda, umida ma decisamente più instabile verso le nostre regioni peninsulari. Perturbazioni che continueranno a raggiungere, a fasi alterne, la nostra penisola anche nei primi giorni della prossima settimana: ne riparliamo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, più probabili a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di sabato e per gran parte della giornata di domenica, proseguirà il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in ulteriore lieve aumento, mentre dalla serata-nottata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)