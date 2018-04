Sledge Hockey, oggi a Roccaraso la finale di Coppa Italia.

Fino a domenica grande spettacolo anche col torneo internazionale di Hockey su ghiaccio.

Quattro giorni di sfide, 250 atleti in pista, otto team provenienti da Svizzera, Canada, Francia e Usa, oltre alle rappresentative regionali di Piemonte, Lombardia e Alto Adige.

La finale di Coppa Italia di Sledge Hockey e il torneo internazionale “Roccaraso Ice Cup” sono i due grandi eventi che da oggi all’8 aprile trasformeranno Roccaraso nella capitale italiana dell’hockey su ghiaccio.

Si parte oggi pomeriggio, alle 17, con la sfida tra i padroni di casa del Roccaraso Wolves e gli svizzeri del Vallorbe e si proseguirà senza sosta fino alla finalissima della Coppa Italia di Sledge Hockey in programma domenica mattina.

C’è grande attesa fra gli appassionati che si sono dati appuntamenti al palaghiaccio “Giuseppe Bolino” di Roccaraso dove l’ingresso per assistere a questi eventi sarà gratuito. La manifestazione è stata promossa dall’associazione Roccaraso Wolves hockey club, impegnata in questi anni in un’intensa azione di rilancio di questa disciplina, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo Sledge hockey è una variante dell’hockey su ghiaccio riservata alle persone con disabilità permanente nella parte inferiore del corpo, ma che hanno buone braccia, un buon controllo del tronco, e normali capacità coordinative.

Una disciplina che ha visto protagonista l’Italia alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang.

«Ci siamo e sono sicuro che al palaghiaccio sarà una grande festa – ha spiegato Piercarlo Fisco, presidente dell’associazione Roccaraso Wolves hockey club – c’è grande attesa per questi due appuntamenti sportivi che abbiamo fortemente voluto e che ci sono stati assegnati riconoscendo la qualità del lavoro che abbiamo svolto in questi anni per rilanciare questa disciplina e per cercare di permetterne la pratica a tutti. Lo spettacolo sarà garantito dalla qualità tecnica degli atleti presenti nelle squadre di hockey sul ghiaccio provenienti da tutto il mondo. Ma il messaggio più bello arriverà dalle sfide dei ragazzi impegnati nella finale di Coppa Italia di Sledge Hockey: un messaggio di sport davvero per tutti».