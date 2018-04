Sistema nuvoloso in transito favorirà annuvolamenti e occasionali precipitazioni.

La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito precipitazioni sulle regioni settentrionali e annuvolamenti diffusi sulle regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo; nelle prossime ore assisteremo ad un ulteriore spostamento verso levante dell’intero sistema nuvoloso che attraverserà la nostra regione, favorendo occasionali precipitazioni, generalmente di debole intensità, più probabili sul settore occidentale. Un nuovo sistema nuvoloso, sospinto da masse d’aria più fresca di origine atlantica, attraverserà la nostra penisola ed in particolare le regioni centro-settentrionali, nel corso della giornata di giovedì, favorendo annuvolamenti e occasionali precipitazioni al primo mattino, in temporanea attenuazione in mattinata, mentre nel pomeriggio saranno possibili fenomeni di instabilità lungo la dorsale appenninica con rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto in serata e in nottata, miglioramento che proseguirà anche nelle giornate di venerdì, sabato e nella prima parte della giornata di domenica, in attesa di un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalla serata-nottata di domenica e nel corso dei primi giorni della prossima settimana: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con possibilità di precipitazioni, generalmente di debole intensità, più probabili sulla Marsica, nell’aquilano e a ridosso dei rilievi, tuttavia non si escludono precipitazioni a carattere sparso anche sul versante orientale. In nottata e nelle prime ore della giornata di giovedì saranno possibili nuovi addensamenti consistenti associati a rovesci, più probabili sul settore occidentale, mentre nel pomeriggio di giovedì assisteremo ad un progressivo aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica con rovesci, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con occasionali rinforzi, specie sulle zone montuose.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)