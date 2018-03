AISF L’Aquila, primo incontro con i soci

Sabato sera si è tenuto il primo incontro con i soci Aisf.

L’Aisf (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) L’Aquila è nata con lo scopo di rendere possibile un adeguato approccio diagnostico, terapeutico e assistenziale alle persone affette dalla sindrome fibromialgica, offrendo informazioni per conoscerla e gestirla al meglio allo scopo di migliorare le condizioni di vita per tutti i pazienti.

Sabato sera i soci si sono riuniti per il primo incontro.

«È stata una serata piacevole, si è creato un bel gruppo, ognuno ha raccontato la propria storia, il proprio rapporto con la malattia e le risorse fisiche e psichiche che ha messo in campo – ha commentato Dania Di Fabio, referente per i pazienti dell’unico punto Aisf della regione -. L’Associazione sta prendendo piede.»

«Invitiamo i pazienti fibromialgici a partecipare alla vita dell’Aisf, per cercare di rendere più sopportabile il dolore».

Lo Yoga e la Fibromialgia

Prossimamente il centro ospiterà un incontro di presentazione dello Yoga e della sua utilità per la fibromialgia da parte dell’insegnante Bhaktimala.

Sn. Bhaktimala: Margherita D’Andrea, formzione: E.F.O.A. e, per lo Yoga, EFOA e anche Scuola di Yoga Satyananda Ashram Italia.

Lo yoga secondo il metodo Satyananda deriva direttamente dall’India e dagli insegnamenti di Swami Satyananda (il cui pensiero scaturisce da una formazione non solo yogica, ma scientifica, laureato in filosofia, neurofisiologia umana e veterinaria – discepolo di Swami Sivananda, uno dei grandi maestri yoga dell’India che perseguì la carriera di medico di successo e poi quella di yogi e di saggio) fondatore della Scuola Yoga Satyananda o Bihar School of Yoga (India – Munger) e dal suo successore Swami Niranjanananda che ha fondato la prima Università di Yoga al mondo, riconosciuta dal Governo indiano, la Bihar Yoga Bharati (India – Munger) con il fine di preservare la scienza yogica ed integrare le ricerche e le metodologie scientifiche moderne con la tradizione yogica.

Il metodo Satyananda Yoga è un sistema che promuove lo sviluppo del potenziale umano e aiuta a ristabilire l’equilibrio del praticante in maniera completa agendo su tutti gli aspetti della personalità umana: sul corpo fisico, sulla mente, sulla psiche, sulle emozioni e sull’interiorità.

Aisf L’Aquila

La sede dell’associazione è a Coppito in via Sotto la chiesa 8/E e il recapito telefonico da contattare per avere informazioni è 340.1184675.

Il servizio è disponibile lunedì, martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00.