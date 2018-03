Parte lunedì al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila il III Festival del Reportage Giornalistico e del Cinema Documentario.

Si conferma la collaborazione tra il L’Aquila Film Festival e l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo che, per il terzo anno, organizzano il DOQ Film Festival, il Festival del Reportage Giornalistico e del Cinema Documentario.

L’obiettivo di questa terza edizione del Festival è di esplorare le zone di intersezione tra il lavoro giornalistico e quello documentaristico, potendo da un lato offrire strumenti di crescita professionale agli iscritti all’Ordine e dall’altro mostrare documentari di attualità e non al pubblico aquilano.

I quattro giorni si divideranno quasi simmetricamente: lunedì 19 e martedì 20 prevarranno i temi giornalistici e di attualità, con gli interventi del fotoreporter Danilo Balducci, che racconterà la sua esperienza sulla rotta balcanica mostrando i suoi scatti, e della fotografa Laura Aggio, con i suoi lavori e la sua testimonianza dal Medio Oriente.

Il tema caldo dell’accoglienza dei migranti, invece, sarà affrontato in una conferenza alla quale parteciperanno le realtà locali aquilane (ARCI, Mensa celestiniana e Comitato 3e32) e quella romana di Baobab Experience, per un confronto sulle problematiche comuni, alla quale interverrà anche l’Assessore delle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti.

Seguirà la proiezione del documentario “Human Flow” dell’artista dissidente cinese Ai Weiwei, già presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

L’attenzione del Festival, poi, si sposterà sul centro-sud America grazie agli interventi del giornalista Valerio Nicolosi e della regista Eleonora Nascimben Gasparotto (diplomatasi al Centro Sperimentale di Cinematografia Abruzzo, ma ormai abituata a girare le periferie del Mondo) che racconteranno e mostreranno le loro esperienze nelle piccole comunità indigene.

La parte più prettamente cinematografica, nei giorni mercoledì 21 e giovedì 22, invece, consiste nelle proiezioni dei documentari “Il senso della bellezza” di Valerio Jalongo e “Alla ricerca di Van

Gogh” di Yu Haibo e Yu Tianqi Kiki.

Il primo racconta del grande esperimento, realizzato al CERN di Ginevra, volto all’esplorazione della materia immediatamente dopo il Big Bang attraverso immagini sensazionali e interviste esclusive a scienziati e artisti, che illustra come scienza e arte, in modi diversi, inseguano verità e bellezza.

Il secondo, invece, riprende la storia degli “operai di Van Gogh”, i pittori cinesi che si dedicano alla riproduzione in serie delle opere del grande artista olandese e della loro epifania personale ed

esistenziale quando, in seguito ad un viaggio in Europa, entrano in contatto con le opere originali del grande pittore europeo. Il documentario sarà occasione per un incontro con i docenti dell’Accademia di Belle Arti Cecilia Canziani, Silvano Manganaro e Marcello Gallucci sul tema “La riproducibilità tecnica delle emozioni di un’opera d’arte” nel quale si analizzerò, per l’appunto, il rapporto tra originali e falsi nell’Arte.

Il DOQFF rientra nel nuovo progetto lanciato dal L’Aquila Film Festival, Il Festival dei Festival, vale a dire una serie di manifestazioni tematiche legate al Cinema, un ulteriore momento di approfondimento e di offerta culturale a favore della Città dell’Aquila che vedrà altri eventi mensili alternarsi durante il periodo di programmazione del festival cittadino.

