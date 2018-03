Tinari e Vissani al MUNDA con Pasta&Basta

Al MUNDA appuntamento con il connubio tra arte e cibo locale in compagnia degli Chef Stellati Tinari e Vissani che parteciperanno al convegno ‘ La Pasta, l’Abruzzo e le eccellenze aquilane’.

Lucia Arbace, Direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, Carlo Casi archeologo, Direttore Parco di Vulci, Sergio Grasso, autore televisivo e antropologo alimentare, Dino Mastrocola, Preside di Agraria dell’ Università di Teramo, gli Chef stellati Peppino Tinari, Patron Ristorante Villa Maiella (Guardiagrele-CH) e Gianfranco Vissani, Patron Ristorante Casa Vissani (Baschi-TR) parleranno di storia e peculiarità dei prodotti abruzzesi e del loro legame col territorio e con la tradizione. Partendo dall’ antichità scopriremo le lontane origini di usanze e pietanze quotidianamente sulla nostra tavola, fino ad arrivare alle sapienti interpretazioni culinarie di Chef nostrani, famosi in tutto il mondo.

E’ prevista una degustazione di prodotti tipici abruzzesi.

Durante il convegno sarà presentato il trailer dell’opera Pasta & Basta, scritta e condotta da Sergio Grasso, sarà presente in sala anche il regista Claudio Rossi Massimi.

“Pasta e Basta” è il primo programma sulla Pasta, un viaggio in piu’ puntate dall’ Abruzzo all’ Estremo Oriente per parlare di storia, tradizione, tecnologia, letteratura e scienza della Pasta e del grano. Di e con l’antropologo alimentare Sergio Grasso, in collaborazione con pastifici d’eccellenza e grandi Chef. La regia è di Claudio Rossi Massimi ed è prodotto da Lucia Macale per Imago Film.

Per sottolineare il connubio tra arte e cibo, sarà possibile partecipare, al termine del convegno, alla visita guidata alla Basilica di Collemaggio, tornata al suo splendore, dopo il devastante terremoto del 2009.

L’evento si terrà venerdì 16 marzo 2018 ore 15:30 al MUNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo in Via Tancredi da Pentima – L’Aquila.

Invito dell’Evento