Macchina in fiamme in via Guglielmo Marconi.

Il veicolo ha preso fuoco in seguito a un incidente stradale.

È successo oggi pomeriggio in via Guglielmo Marconi dove la vettura è letteralmente andata in fiamme sotto gli occhi atterriti degli automobilisti e dei passanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno già provveduto a spegnere le fiamme.