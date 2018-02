Maltempo L’Aquila, il Comune risponde

Maltempo, i numeri degli interventi del Comune dell’Aquila.

Sindaco Biondi «Grazie a funzionari e operai per il lavoro svolto».

100 tonnellate di sale, 40 operai del settore Opere pubbliche al lavoro dalle 3:30 del mattino, 15 mezzi spartineve e spargisale impegnati su oltre 3500 chilometri di strade comunali.

Sono i numeri messi in campo dal Comune dell’Aquila per fronteggiare il maltempo e le precipitazioni nevose che dalle prime ore della giornata hanno colpito il territorio comunale.

«Ringrazio le donne e gli uomini del Comune che per l’intera giornata hanno lavorato instancabilmente per strada e a presidio della sala operativa allestita negli uffici di via Nurzia – ha dichiarato il sindaco, Pierluigi Biondi – Un plauso anche ai volontari di Protezione civile che, sopratutto nelle frazioni, si sono adoperati per liberare le strade più impervie dagli accumuli nevosi e limitare al massimo i disagi per la popolazione. Considerato l’annunciato abbassamento delle temperature il vero pericolo nelle prossime ore sarà il ghiaccio e invito, pertanto, tutti i cittadini alla massima cautela negli spostamenti, limitandoli a quelli strettamente necessari».

L’attività didattica delle scuole rimarrà sospesa anche per la giornata di domani, mentre sono in arrivo ulteriori 100 tonnellate di sale che il Comune ha acquistato da un fornitore specializzato in Puglia.