Maltempo, ANAS: Continua l’azione di mezzi e operatori

Proseguono le attività antineve per garantire la transitabilità sulle strade in gestione.

Mezzi sgombraneve ancora in azione nelle Marche, in Abruzzo e Molise per nevicate fino a quote di pianura. Circolazione senza criticità particolari;

Proseguono sul resto della rete le attività preventive antighiaccio in vista del calo di temperature atteso nella notte.

Continua l’azione dei mezzi e degli operatori Anas per garantire la transitabilità sulle strade e autostrade in gestione durante l’ondata di maltempo che sta interessando la Penisola. Mezzi sgombraneve sono ancora in azione soprattutto nelle Marche, in Abruzzo e Molise, dove la neve sta interessando anche quote di pianura, nonché sulle aree interne o montane in Emilia Romagna, Basilicata e Campania.

Al momento non si registrano criticità particolari per la viabilità sulla rete stradale in gestione Anas. Anche nel Lazio il Raccordo Anulare che la Roma-Fiumicino sono rimasti sempre percorribili durante la giornata nonostante la neve.

Si segnalano possibili rallentamenti per mezzi sgombraneve in azione. Inoltre, nelle prossime ore e durante tutta la notte saranno attivi mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio in vista del calo termico atteso durante la notte.

Anas raccomanda la massima prudenza e l’uso dei presidi obbligatori (pneumatici invernali o catene). Sul sito www.stradeanas.it alla pagina “Piani e interventi” è possibile conoscere tutti i tratti lungo i quali è in vigore l’obbligo di dotazioni invernali e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.

Si ricorda inoltre il divieto di transito per i mezzi pesanti disposto da alcune prefetture, soprattutto nelle Marche e in Abruzzo. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148