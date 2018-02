Sicurezza, progetto condiviso di Polizia e INAIL

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra Polizia di Stato e INAIL: nasce il Progetto “Sicurezza. Sulla strada giusta”.

La percezione comune è che incidenti stradali ed incidenti sul lavoro costituiscano due fenomeni distinti, mentre le statistiche ci dicono, invece, che il 44,82% delle morti sul lavoro in Abruzzo è causata da incidenti stradali.

Nel 2016, su un totale di 29 infortuni mortali sul lavoro, 13 sono quelli dovuti alla circolazione stradale.

Tali incidenti si dividono in due categorie: incidenti in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa, che nel 2016 sono stati 1829 di cui nr. 7 mortali; incidenti stradali in occasione di lavoro, ovvero nello svolgimento di lavori per cui il viaggio rappresenta un aspetto importante dell’attività (es. autotrasportatori, agenti di commercio) o per cui la strada costituisce la sede di lavoro (es. addetti alla manutenzione stradale). Nel 2016 sono stati 437, di cui 5 mortali.

Nella comune ottica della prevenzione e nella prospettiva di un intervento di sistema, è stato sottoscritto oggi, alle ore 10.30, presso gli uffici della Polizia Stradale di L’Aquila, l’accordo di collaborazione tra INAIL Direzione Regionale Abruzzo e Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e Molise – per la realizzazione del progetto “Sicurezza. Sulla strada giusta”, destinato a tutti gli utenti della strada, per la prevenzione degli incidenti stradali e la promozione della cultura della sicurezza stradale.

L’idea è di avviare una fattiva collaborazione volta a far crescere la cultura della sicurezza stradale attraverso iniziative nel campo della formazione e della divulgazione, promuovendo campagne informative e interventi mirati soprattutto negli ambiti professionali e presso le associazioni di categoria.

Le parti si impegnano anche a condurre un’analisi più approfondita dei fenomeni tramite lo scambio dei dati tra Polizia Stradale e INAIL e lo studio di interventi operativi di prevenzione.

Così si esprime in proposito il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e Molise, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dott. Lucio De Santis: «sono particolarmente soddisfatto dell’intesa con INAIL. Ancora una volta si è trattato di confermare un modello di sicurezza partecipata e condivisa con tutti coloro che possono contribuire ad elevare gli standard di sicurezza sulle nostre strade e all’interno dei luoghi di lavoro».

«Sebbene il trend relativo agli infortuni sulla strada sia – di anno in anno – in diminuzione ha aggiunto il Direttore Regionale INAIL Abruzzo, Dott. Nicola Negri – permane la necessità di incidere sensibilmente su quei fattori evitabili di rischio che hanno, troppo spesso, conseguenze mortali. Ripongo fiducia in questo accordo utile a creare una cultura della sicurezza stradale che possa diventare patrimonio di giovani e adulti in una più ampia cornice di cultura della legalità».