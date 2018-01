Politiche 2018, Srour scende in campo

“Mi è stata proposta la candidatura come capo lista alla camera per il colleggio L’Aquila-Teramo,nella quota proporzionale, per la lista del centrosinistra insieme, che riunisce amici di Prodi, socialisti e ambientalisti: ho deciso di accettarla”.

E’ lo stesso Mimmo Srour a rendere nota la sua candidatura. “Sono stato sindaco del comune di Sant’Eusanio Forconese, assessore regionale ai LL.PP, mi sono occupato della programmazione del ciclo idrico integrato. Da qualche anno avevo deciso di concentrarmi sulla mia professione di ingegnere senza mai abbandonare l’attenzione ai problemi veri della gente. Ora torno a mettere la mia esperienza e la mia competenza a disposizione della coalizione di centrosinistra in questa tornata elettorale: spero vorrete accompagnarmi e sostenermi. E’ un invito che rivolgo a quanti già mi conoscono ed a quanti chiedo invece di conoscermi e, spero apprezzarmi e fidarsi di me”.