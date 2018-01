Mozione Orlando Abruzzo: Siamo stati ignorati

Leggiamo le liste di candidati riportate dalla stampa e registriamo che le proposte avanzate dalla mozione Orlando, che in provincia ha raccolto oltre un terzo dei consensi e che ha contribuito ad unire il partito provinciale, non sono state minimamente prese in considerazione.

Scrive in una nota la Mozione Orlando Abruzzo.

Esprimiamo quindi un profondo rammarico perché siamo convinti che oggi più che mai avevamo bisogno di un partito plurale, non verticistico, non arrogante ma capace di tenere insieme tutte le sue anime. Auspichiamo che le scelte compiute siano, al contrario di quello che pensiamo e che abbiamo in ogni modo rilevato, la migliore squadra per affrontare una sfida difficile ed importante.