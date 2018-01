FameLab Italia, al via le selezioni locali

Tre minuti a disposizione per stupire parlando di scienza: anche quest’anno a L’Aquila, si svolgerà una delle selezioni locali di FameLab Italia. Per partecipare basta essere uno scienziato, un ricercatore o uno studente universitario con la voglia di mettere alla prova il proprio talento di comunicatore.

FameLab Italia è una competizione internazionale per giovani ricercatori e studenti universitari con il talento della comunicazione che coinvolge concorrenti provenienti da 30 paesi. In Italia l’evento è organizzato da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia e le selezioni si svolgeranno in 9 città, dal 19 febbraio al 10 marzo.

In ogni città saranno selezionati i primi due classificati che andranno a comporre il gruppo di 18 finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza.

Successivamente i finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale del concorso in programma a Roma nel mese di aprile 2018 e il campione italiano volerà alla finale internazionale di Cheltenham, nell’ambito del Cheltenham Science Festival.

A L’Aquila l’evento, che si svolgerà il 9 marzo presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute, è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso-INFN e dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica e l’Associazione Scienza Gran Sasso.

Durante l’evento, aperto al pubblico e che vedrà la partecipazione di alcune scolaresche della città, i concorrenti si sfideranno sul palcoscenico per parlare di scienza in un modo del tutto originale: no all’utilizzo di diapositive e proiezioni, solo una manciata di parole per raccontare un argomento in maniera chiara e coinvolgente.

Le candidature per la partecipazione alla selezione del 9 marzo potranno essere sottomesse entro il 5 marzo, ore 16:00, al sito famelab-italy.it, nella pagina dedicata alla selezione regionale di L’Aquila. La giuria sarà formata da esperti di comunicazione e di vari campi scientifici. La partecipazione è aperta anche a ricercatori e studenti stranieri che possono partecipare in lingua inglese.

Le nove città sede di selezione FameLab sono: Catania (19-20 febbraio pre-selezioni), Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova (28 febbraio), Modena (1 marzo), L’Aquila (9 marzo), Perugia (9 marzo), Ancona (9 marzo) e Napoli (10 marzo).

Per saperne di più visita il sito http://www.famelab-italy.it/