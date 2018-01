Quartetto Petra, dall’Abruzzo alla Svizzera

Quartetto Petra, l’ensemble abruzzese di zampogne e ciaramelle che ha incantato la Svizzera.

-L’ensemble è composta da Luigi Varalli (ciaramella), Christian Di Marco (ciaramella), Marcello Sacerdote (zampogna), Manuel D’Armi (zampogna).

I concerti del quartetto hanno riscontrato un eccezionale successo di pubblico in chiese, sale e auditorium, suscitando emozioni e apprezzamenti notevoli, sia da parte delle comunità italiane che svizzere.

Un’esperienza scandita da momenti di musica, tradizione, memoria, di identità culturali a confronto in un clima di sacralità, commozione profonda e gratitudine.

Il Quartetto Petra perciò ringrazia e saluta la Svizzera, dandosi appuntamento al prossimo Natale.

Il Quartetto, di provenienza abruzzese, deriva dall’esperienza dell’Associazione Culturale “Zampogne d’Abruzzo” di Chieti, con la quale, attraverso studi e ricerche etno-musicologiche, e con un lavoro generoso atto a divulgare e trasmettere ad altri la passione per questi strumenti, ha dato un impulso prezioso e fondamentale al recupero culturale e alla riproposta musicale della zampogna.

Il Quartetto Petra esegue concerti d’ascolto in diversi contesti come chiese, teatri, auditorium e piazze, ma anche all’interno di festival, eventi e manifestazioni culturali, proponendo un repertorio che esalti le peculiarità sonore e le straordinarie possibilità armoniche di questi strumenti.

Dai brani tradizionali profani alle arie sacre, dalle marce popolari alle pastorali classiche, dai canti devozionali alle sinfonie amorose, fino a composizioni contemporanee, brani complessi e melodie elaborate, che in ogni caso possano incantare l’ascoltatore con armonie intense e profonde.

LUIGI VARALLI – Ciaramella in SOL

CHRISTIAN DI MARCO – Ciaramella in RE e SOL

MARCELLO SACERDOTE – Zampogna a chiave in SOL, voce, percussioni tradizionali

MANUEL D’ARMI – Zampogna bassa a chiave in SOL, zampogna a chiave in SOL

INFO E CONTATTI : quartettopetra@gmail.com