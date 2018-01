La manifestazione è organizzata dallo SC Snow Side Team e dallo SC Orsello Le Aquile, in collaborazione con la FISI-CLS (Comitato Lazio – Sardegna)

«È il primo trofeo importante che organizziamo – afferma il presidente dello SC Snow Side Team Lorenzo Sant’Andrea – anche se in passato qualcosa avevamo fatto. Questa per noi però è la prima vera manifestazione importante. Per tanto tempo, considerando che siamo nati nel 2006, abbiamo fatto attività, ma più di avviamento agonistico, che strettamente agonistica. In questi anni siamo cresciuti molto e crescendo sono cambiati anche gli obiettivi dello sci club. Ci siamo orientati anche nel settore agonistico e, quando si organizzano eventi sportivi importanti, si assume agli occhi della federazione e del comitato un valore diverso. Con Andrea Ruggeri, Direttore Generale dello SC Orsello Le Aquile, abbiamo creato questa collaborazione che ci ha portato a organizzare questa manifestazione. Il meteo ci dovrebbe assistere, per cui speriamo che ci sia una grande adesione alle gare. Teniamo particolarmente anche alla prova di ski cross, che sarà valida per il campionato regionale».