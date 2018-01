Graduale ma temporaneo miglioramento in attesa di una nuova perturbazione giovedì.

La nostra penisola è interessata dal transito di un esteso sistema nuvoloso che, in queste ultime ore, ha interessato gran parte delle regioni centro-meridionali, Abruzzo compreso, dove le temperature sono finalmente diminuite rispetto ai giorni scorsi, ed è tornata a cadere la neve al disopra dei 1600 metri, mentre rovesci di pioggia mista a sabbia/polvere africana hanno interessato gran parte del territorio regionale. Nelle prossime ore è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Marsica e dall’aquilano con ampie schiarite, in estensione, entro la mattinata, verso il settore orientale e costiero, ma si tratterà di una fase temporanea in attesa di una nuova perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, alla base dei dati attuali, interesserà gran parte delle regioni peninsulari, a causa della formazione di una vasta circolazione depressionaria che, dalla Sardegna, si estenderà verso il settore ionico, esponendo la nostra regione alla risalita di corpi nuvolosi dal settore adriatico centro-meridionale, specie dalla serata di giovedì, nella giornata di venerdì e parte della giornata di sabato, con precipitazioni diffuse, localmente di moderata intensità, più frequenti sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1300 metri. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla seconda metà della giornata di sabato ma, alla base degli ultimi aggiornamenti a disposizione, il miglioramento sarà ancora una volta temporaneo, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con residue precipitazioni (miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione) sul settore orientale e nel chietino, in ulteriore attenuazione nel corso della mattinata con schiarite a partire dalla Marsica e dall’aquilano.

Un ulteriore miglioramento è previsto in mattinata con ampie schiarite in estensione su tutto il territorio regionale, ma si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che interesserà la nostra regione a partire dal pomeriggio di giovedì con precipitazioni localmente intense, più frequenti sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera con nevicate sui rilievi al disopra dei 1200-1300 metri. Probabile fase perturbata tra giovedì sera e sabato pomeriggio: ne riparliamo.

Temperature: In diminuzione, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)