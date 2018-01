Nuovo Basket Aquilano, successi e ospiti internazionali

Intensa attività per Il Nuovo Basket Aquilano e la Scuola Minibasket L’Aquila nella prima settimana dell’anno.

Tre formazioni giovanili maschili e femminili della società del PalaAngeli hanno preso parte alla prestigiosa 13^ edizione del Torneo Internazionale della Befana che si è svolto dal 3 al 6 gennaio a Rieti, con 62 squadre da tutt’Italia nella varie categorie e circa 1000 partecipanti.

Il club aquilano ha inoltre contribuito alla partecipazione dell’Union Dobling Vienna, la più antica società della capitale austriaca con cui da tempo è in corso un gemellaggio sportivo e culturale: una comitiva di circa 40 persone che ha avuto modo nel periodo di soggiorno in città anche di ammirare le bellezze dell’Aquila in un’iniziativa che è rimbalzata tra tantissimi addetti ai lavori nazionali che ne hanno dato ampio risalto.

I due gruppi aquilani-viennesi si sono allenati prima del torneo sul parquet del PalaAngeli e la partecipazione congiunta ha evidentemente portato fortuna ad entrambe le società con due formazioni aquilane sul podio: nella categoria Under 13 Femminile con la seconda posizione, in quella Under 11 Aquilotti Maschile vittoriosi nella Finale per il terzo posto e con il successo degli austriaci nella categoria Under 10.

, mentre sfortunata la prova per la Serie C che, scesa in campo senza 5 titolari out per infortuni ed influenza, è uscita sconfitta a Teramo superata dalla Tasp, dopo 6 vittorie consecutive, mantenendo comunque la brillante terza posizione in classifica.

Infine due atleti aquilani, Francesco Tuccella e Tommaso Santomaggio, hanno brillantemente preso parte al Torneo per Regioni Campania Felix a Napoli con la Selezione Abruzzese Under 14, questa volta senza la compagnia di Federico Mastropietro influenzato, altro giovane nella rosa del team regionale.