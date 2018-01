Regione, consegnata la turbina a Pescara

Il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso, nella sede dell’azienda Tua, ha consegnato all’Amministrazione provinciale di Pescara la turbina da neve.

Sarà impiegata nella zona montana della Val Pescara.

Il presidente D’Alfonso ha annunciato anche l’acquisto di un altro mezzo sgombraneve con i contributi richiesti alla Fondazione PescarAbruzzo e alla ditta Fresia, che produce le macchine operatrici.

Le due turbine sono state acquistate grazie al contributo di Terna (600mila euro); gli spazzaneve, invece, sono stati pagati con fondi regionali (400mila euro).

I mezzi sono stati consegnati alle province di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara.

«Si è completato un primo ciclo di iniziative istituzionali promosse dalla Regione Abruzzo a favore delle amministrazioni provinciali – ha detto il presidente Luciano D’Alfonso – iniziative che sono mirate a sostenere l’attività degli enti, in particolare, come in questo caso, a gestire nel miglior dei modi le stagioni invernali».