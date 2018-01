Fiera dell’Epifania, oggi la 70′ edizione

330 bancarelle – a fronte di 504 richieste – dalla Villa ai Quattro Cantoni, passando da San Bernardino e via Castello: è il giorno della tradizionale Fiera dell’Epifania a L’Aquila, che quest’anno taglia il traguardo della 70′ edizione.

Una edizione parzialmente ridotta nei numeri, visto il proliferare dei cantieri della ricostruzione in centro storico: inizialmente – ha svelato nella conferenza stampa di presentazione l’assessore al commercio Piccinini

Le esigenze legate alla sicurezza ci avevano indotto a ridurre il numero degli espositori a 280 ma poi abbiamo deciso di rielaborare il piano della sicurezza per poter inserire altri 25 spazi espositivi che erano rimasti tagliati fuori

Spazi espositivi che sono stati assegnati, fra piazza Duomo e piazza Palazzo, a molti commercianti aquilani “per dar loro visibilità, visto che hanno avuto il coraggio di riaprire le attività in quella zona del centro storico ancora molto poco frequentata “

Le “Bancarelle della Befana”: informazioni utili

Le 330 bancarelle si snoderanno lungo: viale Gran Sasso; piazza Battaglione Alpini; viale Malta; via Castello; viale Tagliacozzo; via Zara; via Vittorio Veneto; via Luigi Signorini Corsi; via Tedeschi; piazza San Bernardino; corso Vittorio Emanuele; piazza Duomo, corso Federico II.

I bagni chimici saranno posizionati su: piazza Battaglione Alpini; piazza Duomo; corso Federico II, via Maiella, via Pescara, viale Gran Sasso.

Le postazioni di soccorso, invece, verranno così localizzate : la Croce Bianca, su Viale Gran Sasso e su Via Pescara; il Gran Sasso Soccorso a Porta Leoni e in via Monte Guelfi; la Croce Rossa in piazza Battaglione Alpini e via Sallustio.

Fiera dell’Epifania: Viabilità e trasporti

Come di consueto, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di sosta, su entrambi i lati, con rimozione forzata, dalle ore 20 di ieri fino alle 23.30 di oggi, 5 gennaio, su: viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Castello, via Malta; Piazza Battaglione Alpini; via Pescara ( tratto Via Castello/ Via Strinella); via Strinella (tratto compreso tra via Tagliacozzo e via Pescara, lato destro di marcia), Corso Vittorio Emanuele II, corso Federico II, Piazza Duomo; piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto; via Maiella (tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Panfilo Tedeschi), via Fontesecco, via Sallustio, via dell’Annunziata, via Bafile, via Roma, via Sant’Agostino, via Indipendenza, via delle Bone Novelle, via San Michele, piazza Santa Giusta, via Santa Giusta, via Cimino.

Le vie interessate dal divieto di transito fino alle 23.30 sono: viale Gran Sasso; Via Tagliacozzo; via Castello; Via Malta; piazza Battaglione Alpini; via Pescara ( tratto via Castello/ via Strinella, fatto eccezione per i residenti); corso Vittorio Emanuele II; corso Federico II; Piazza Duomo; piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto; via Zara; via Paganica; via Pavesi; via Cascina, via Garibaldi, via Maiella (tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Panfilo Tedeschi).

Saranno inoltre chiuse al transito veicolare, eccetto i residenti, via Fontesecco, via Sallustio, via dell’Annunziata, via Bafile, via Roma, via Sant’Agostino, via Indipendenza, via delle Bone Novelle, via San Michele, piazza Santa Giusta, via Santa Giusta, via Cimino, via Atri (altezza intersezione con via Teramo).

Previsto il servizio di navetta dell’Ama, una linea circolare che girerà dalle 9 alle 21, con partenza ogni 15 minuti.

Questo il percorso: PIAZZA ITALIA – VIA PICCININI (POSSIBILE PARCHEGGIO AL MERCATO DI PIAZZA D’ARMI) – VIALE CORRADO IV –VIALE CROCE ROSSA – VIA PANELLA – VIA SILONE – PARCHEGGIO TRONY/CARREFOUR – VIA CENCIONI – VIA CROCETTA – TUNNEL – TERMINAL-VIALE COLLEMAGGIO-VIALE CRISPI-CIRCUITO COLLEMAGGIO-VIA CENCIONI- VIA SILONE – PARCHEGGIO TRONY/CARREFOUR – VIA PANELLA – VIALE CROCE ROSSA –VIA BEATO CESIDIO-PIAZZA ITALIA

La corsa prevede il pagamento del biglietto: orario (€ 1,20), giornaliero (€ 2,70), biglietto in vettura (€1,60). Possono essere utilizzati anche gli abbonamenti in corso di validità.